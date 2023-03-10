Мабуть у Понда таки не вистачає грошей на всіх.
Спочатку вирішили прибити яКоробку
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14
Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?
Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:16
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:23
следите за рекламой (с)
Коко по процессингу, при чем зарубежному, выступает,
а коробка, так понимаю, по внутреннему (и там и там гембл),
скорее всего, еще поживет
Додано: Сер 08 бер, 2023 07:25
Так, а що там по айбоксу, у нас ніц не хитається? ))
До речі, якщо ви так вже уважно слідкуєте за моїми дописами, можете пригадати попередження про Мегу и Узкій Стандарт, поки місцеві божевільні обговорювали у відповідних темах якісь там відсотки за депозитами (в тому числі валютними. В Мегі!) чи надвигідну Коко-картку.
Потік Шалених бджілок не зменшується, ахах
Хто такі "сусідки" мені невідомо, вибачте.
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:41
Re: NEOBANK
Ну так ваші попередження для справжніх козаків -- то як квіточки для бджіл.
Козак завжди знає як прийняти бій, ухилитися від ворожої стріли та здобути перемогу серед диму і вогню, справно володіючи зброєю
А наша зброя тута це гроші, тарифи і регламент
ПС. А Сусідки, Кінь, Луший -- це все прізвиська Конкорду (із Нео)
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:13
А чим загрожує, якщо використовувати в режимі "стежки"?
Панове, навчить, будь ласка, краще в приват, як протоптати стежку. Відвідувати будь-які відділення можливості немає. В "Дії" є тільки закордонний паспорт, більше ніякий документ не підтягується. Дуже детально не треба, достатньо - а) можливо чи ні, і б) що саме оформлювати. Використання - епізодичне, без зловживань
Додано: Сер 08 бер, 2023 23:49
Re: NEOBANK
M-Audio, інсталюйте застосунок NEOBANK і оформить собі картку NEOCARD, використовуючи закордонний паспорт із Дія.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:07
І як його зареєструватися? Поставив додаток, обрав реєстрацію через документи в дії, і воно мені відкрило, власне, дію. І все, більше нічого не відбувається. Якщо перейти до додатку банка, там нескінчена "обробка заявки" із щупальцем восьминога.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:51
Re: NEOBANK
M-Audio, зазвичай при переході зі застосунку NEOBANK у Дію повинен з'явитися екран із запитом документа ID-картки чи закордонного паспорту. У застосунку Дія активований та налаштований Дія.Підпис?
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