Активував підпис. Нічого не змінилося. Дія просто відкривається таким самим чином, як я міг би її запустити значком з головного екрана. Тобто, я можу "обрати" будь-який документ, але там немає нічого схожего на те, щоб якось "передати" цей документ у додаток банку.
Мабуть, цей телефон занадто старий для таких "Дій". Ставити на робочий телефон ані дію, ані цей банк не хочу.
А якщо зареєструватись через паспорт-книжку, це вирішить проблему? Там якісь обмеження будуть, але те, що воно показує, взагали-то мене влаштовує. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.
PS Ха, виявляється, що "цифрова картка недоступна через відсутність даних у кредитному бюро". Це якщо зареєструватись через фото паспорта.
PPS Вдалося зареєструватись з планшета. Він, звісно, без NFC, але новіший. Туди, по-перше, довелося поставити дію, але потім воно вже спрацювало як треба. Але крови випило добряче.