RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:06

  Howl написав:M-Audio, зазвичай при переході зі застосунку NEOBANK у Дію повинен з'явитися екран із запитом документа ID-картки чи закордонного паспорту. У застосунку Дія активований та налаштований Дія.Підпис?

Активував підпис. Нічого не змінилося. Дія просто відкривається таким самим чином, як я міг би її запустити значком з головного екрана. Тобто, я можу "обрати" будь-який документ, але там немає нічого схожего на те, щоб якось "передати" цей документ у додаток банку.

Мабуть, цей телефон занадто старий для таких "Дій". Ставити на робочий телефон ані дію, ані цей банк не хочу.
А якщо зареєструватись через паспорт-книжку, це вирішить проблему? Там якісь обмеження будуть, але те, що воно показує, взагали-то мене влаштовує. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

PS Ха, виявляється, що "цифрова картка недоступна через відсутність даних у кредитному бюро". Це якщо зареєструватись через фото паспорта.

PPS Вдалося зареєструватись з планшета. Він, звісно, без NFC, але новіший. Туди, по-перше, довелося поставити дію, але потім воно вже спрацювало як треба. Але крови випило добряче.
M-Audio
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 23.03.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:37

  M-Audio написав:Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії
Bosstone
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 21.04.10
Подякував: 787 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (837)
11.03.2023 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.