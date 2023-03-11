Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / NEOBANK NEOBANK + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 36373839 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку NEOBANK 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 17% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Суб 11 бер, 2023 10:06 Howl написав: M-Audio, зазвичай при переході зі застосунку NEOBANK у Дію повинен з'явитися екран із запитом документа ID-картки чи закордонного паспорту. У застосунку Дія активований та налаштований Дія.Підпис? , зазвичай при переході зі застосунку NEOBANK у Дію повинен з'явитися екран із запитом документа ID-картки чи закордонного паспорту. У застосунку Дія активований та налаштований Дія.Підпис?

Активував підпис. Нічого не змінилося. Дія просто відкривається таким самим чином, як я міг би її запустити значком з головного екрана. Тобто, я можу "обрати" будь-який документ, але там немає нічого схожего на те, щоб якось "передати" цей документ у додаток банку.



Мабуть, цей телефон занадто старий для таких "Дій". Ставити на робочий телефон ані дію, ані цей банк не хочу.

А якщо зареєструватись через паспорт-книжку, це вирішить проблему? Там якісь обмеження будуть, але те, що воно показує, взагали-то мене влаштовує. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.



PS Ха, виявляється, що "цифрова картка недоступна через відсутність даних у кредитному бюро". Це якщо зареєструватись через фото паспорта.



PPS Вдалося зареєструватись з планшета. Він, звісно, без NFC, але новіший. Туди, по-перше, довелося поставити дію, але потім воно вже спрацювало як треба. Але крови випило добряче. Активував підпис. Нічого не змінилося. Дія просто відкривається таким самим чином, як я міг би її запустити значком з головного екрана. Тобто, я можу "обрати" будь-який документ, але там немає нічого схожего на те, щоб якось "передати" цей документ у додаток банку.Мабуть, цей телефон занадто старий для таких "Дій". Ставити на робочий телефон ані дію, ані цей банк не хочу.А якщо зареєструватись через паспорт-книжку, це вирішить проблему? Там якісь обмеження будуть, але те, що воно показує, взагали-то мене влаштовує. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.PS Ха, виявляється, що "цифрова картка недоступна через відсутність даних у кредитному бюро". Це якщо зареєструватись через фото паспорта.PPS Вдалося зареєструватись з планшета. Він, звісно, без NFC, але новіший. Туди, по-перше, довелося поставити дію, але потім воно вже спрацювало як треба. Але крови випило добряче. M-Audio Повідомлень: 2759 З нами з: 23.03.11 Подякував: 540 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 17:37 M-Audio написав: Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії Bosstone Повідомлень: 2212 З нами з: 21.04.10 Подякував: 787 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 21:47 Bosstone написав: M-Audio написав: Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії

Я мав на увазі обмеження щодо карток, що оформлені за фотографіями документів, без "Дії". Може там р2р не працюють, або ще щось таке. Але вже не актуально, спрацювала "дія". Я мав на увазі обмеження щодо карток, що оформлені за фотографіями документів, без "Дії". Може там р2р не працюють, або ще щось таке. Але вже не актуально, спрацювала "дія". M-Audio Повідомлень: 2759 З нами з: 23.03.11 Подякував: 540 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_