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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

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NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:06

  Howl написав:M-Audio, зазвичай при переході зі застосунку NEOBANK у Дію повинен з'явитися екран із запитом документа ID-картки чи закордонного паспорту. У застосунку Дія активований та налаштований Дія.Підпис?

Активував підпис. Нічого не змінилося. Дія просто відкривається таким самим чином, як я міг би її запустити значком з головного екрана. Тобто, я можу "обрати" будь-який документ, але там немає нічого схожего на те, щоб якось "передати" цей документ у додаток банку.

Мабуть, цей телефон занадто старий для таких "Дій". Ставити на робочий телефон ані дію, ані цей банк не хочу.
А якщо зареєструватись через паспорт-книжку, це вирішить проблему? Там якісь обмеження будуть, але те, що воно показує, взагали-то мене влаштовує. Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

PS Ха, виявляється, що "цифрова картка недоступна через відсутність даних у кредитному бюро". Це якщо зареєструватись через фото паспорта.

PPS Вдалося зареєструватись з планшета. Він, звісно, без NFC, але новіший. Туди, по-перше, довелося поставити дію, але потім воно вже спрацювало як треба. Але крови випило добряче.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:37

  M-Audio написав:Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:47

  Bosstone написав:
  M-Audio написав:Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії

Я мав на увазі обмеження щодо карток, що оформлені за фотографіями документів, без "Дії". Може там р2р не працюють, або ще щось таке. Але вже не актуально, спрацювала "дія".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:16

виртуальная карта

Вопрос риторический наверное.
Зачем вообще нужна виртуальная карта, если заход на нее с Привата например платный, выход тоже платный?
Кто как юзает сабж?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:26

  Bosstone написав:
  M-Audio написав:Але про Приватбанк чи подальші перекази там нічого не сказано.

Тому що переказ ініціюється через розділ платежів в приваті24 без комісії

Так, а теперь розкажіть детальніше. Я, взагалі, в курсі, як це працює. Але стежка "Платежі"-"Конкорд банк (поповнення карток)" - "номер нео-картки" каже, що "рахунок не знайдено, або заборгованість відсутня" (всі надписи приблизні із пам'яті). Що я роблю не так?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:18

Re: NEOBANK

M-Audio, можливо попали на регламенті роботи.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:20

закончился конверт и растворился
в списке депозитов нет, ни в текущих, ни в архивных
На карте средств нет

поддержка
Так, виплата коштів з депозиту відбувається на наступний робочий день від дати його закінчення.
в договоре
Сумма вклада повертається в останій день строку залучення вкладу на рахунок клієнта ...
emeta
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  #<1 ... 36373839
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