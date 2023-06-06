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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 тра, 2023 12:48
Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
У мене зараз працює.
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klug
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Додано: Вів 23 тра, 2023 12:52
Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
Знов в Полтаві Воля бешкетує
Спробуйте іншого провайдера
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Amethyst
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Додано: Вів 23 тра, 2023 12:58
klug написав: Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
У мене зараз працює.
У мене теж вже зайшло. То десь з півгодинки були проблеми.
Але Аметист правий: "Воля" дійсно сьогодні чудить без баяна...
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:01
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
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otshelnick1
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:12
otshelnick1 написав:
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
Без проблем входить
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:26
otshelnick1 написав:
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
Норм, працює
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