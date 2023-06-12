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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 12:48

  Искатель написав:Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...

У мене зараз працює.
klug
 
Повідомлень: 8143
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Подякували: 1147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 12:52

  Искатель написав:Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...

Знов в Полтаві Воля бешкетує :)
Спробуйте іншого провайдера
Amethyst
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Повідомлень: 4200
З нами з: 05.05.21
Подякував: 302 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 12:58

  klug написав:
  Искатель написав:Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...

У мене зараз працює.

У мене теж вже зайшло. То десь з півгодинки були проблеми.
Але Аметист правий: "Воля" дійсно сьогодні чудить без баяна...
Искатель
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 22.02.16
Подякував: 982 раз.
Подякували: 4799 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:01

Re: NEOBANK

Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
otshelnick1
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Повідомлень: 112
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:12

  otshelnick1 написав:Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?

Без проблем входить
Alien
 
Повідомлень: 2124
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Подякували: 630 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:26

  otshelnick1 написав:Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?

Норм, працює
Hemi
 
Повідомлень: 207
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 12:34

  Hemi написав:Лафа скінчилась
Операції через мобільний додаток NEOBANK:

переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN у національній валюті – власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,9%, max 300 грн (було: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, max 300 грн);
переказ на картку Mastercard / Visa будь-якого банку України через сервіс р2р в національній валюті – власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,5%, min 1 грн (було: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, min 1 грн).

Коллеги! Вопрос конечно туповатый, но всё-таки задам... если до 19 июня выбрать старые лимиты 20к/20к/10к, то после 19-го ничего не будет принудительно взыскано со средств, оставшихся на счетах?
Карамболь
 
Повідомлень: 710
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 23:16

Re: NEOBANK

Карамболь, как по мне, то не должно.
Комиссию система формирует на этапе подтверждения операции. Может быть стоит учитывать время проводок операций, сделанные до 19-го числа.
Howl
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Повідомлень: 5412
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  #<1 ... 38394041
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