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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 тра, 2023 12:48
Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
У мене зараз працює.
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klug
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Додано: Вів 23 тра, 2023 12:52
Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
Знов в Полтаві Воля бешкетує
Спробуйте іншого провайдера
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Amethyst
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Додано: Вів 23 тра, 2023 12:58
klug написав: Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
У мене зараз працює.
У мене теж вже зайшло. То десь з півгодинки були проблеми.
Але Аметист правий: "Воля" дійсно сьогодні чудить без баяна...
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Искатель
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:01
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
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otshelnick1
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:12
otshelnick1 написав:
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
Без проблем входить
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:26
otshelnick1 написав:
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
Норм, працює
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Hemi
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Додано: Пон 12 чер, 2023 12:34
Hemi написав:
Лафа скінчилась
Операції через мобільний додаток NEOBANK:
переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN у національній валюті – власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,9%, max 300 грн (було: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, max 300 грн);
переказ на картку Mastercard / Visa будь-якого банку України через сервіс р2р в національній валюті – власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,5%, min 1 грн (було: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, min 1 грн).
Коллеги! Вопрос конечно туповатый, но всё-таки задам... если до 19 июня выбрать старые лимиты 20к/20к/10к, то после 19-го ничего не будет принудительно взыскано со средств, оставшихся на счетах?
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Карамболь
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Додано: Пон 12 чер, 2023 23:16
Карамболь, как по мне, то не должно.
Комиссию система формирует на этапе подтверждения операции. Может быть стоит учитывать время проводок операций, сделанные до 19-го числа.
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Howl
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