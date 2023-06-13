NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 тра, 2023 12:48
Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
У мене зараз працює.
klug
Повідомлень: 8143
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Додано: Вів 23 тра, 2023 12:52
Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
Знов в Полтаві Воля бешкетує
Спробуйте іншого провайдера
Amethyst
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Додано: Вів 23 тра, 2023 12:58
klug написав: Искатель написав:
Не заходить у додаток на обох аккаунтах. Це вже щось новеньке...
У мене зараз працює.
У мене теж вже зайшло. То десь з півгодинки були проблеми.
Але Аметист правий: "Воля" дійсно сьогодні чудить без баяна...
Искатель
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З нами з: 22.02.16
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:01
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
otshelnick1
Повідомлень: 112
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:12
otshelnick1 написав:
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
Без проблем входить
Alien
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Подякували: 630 раз.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:26
otshelnick1 написав:
Не можливо увійти в додаток. Що трапилося?
Норм, працює
Hemi
Повідомлень: 207
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Подякували: 30 раз.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 12:34
Hemi написав:
Лафа скінчилась
Операції через мобільний додаток NEOBANK:
переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN у національній валюті – власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,9%, max 300 грн (було: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, max 300 грн);
переказ на картку Mastercard / Visa будь-якого банку України через сервіс р2р в національній валюті – власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,5%, min 1 грн (було: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, min 1 грн).
Коллеги! Вопрос конечно туповатый, но всё-таки задам... если до 19 июня выбрать старые лимиты 20к/20к/10к, то после 19-го ничего не будет принудительно взыскано со средств, оставшихся на счетах?
Карамболь
Повідомлень: 710
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Додано: Пон 12 чер, 2023 23:16
Карамболь, как по мне, то не должно. Комиссию система формирует на этапе подтверждения операции. Может быть стоит учитывать время проводок операций, сделанные до 19-го числа.
Howl
Повідомлень: 5413
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Додано: Вів 13 чер, 2023 06:19
guntherhouse777 написав: novichok написав: Hemi написав:
Лафа скінчилась
А з якої дати кінчається лафа?
Увага!
З 19.06.2023 р. змінюються тарифи за картками, зокрема розмір ліміту на перекази з картки на картку та платежі за реквізитами без комісії.
тільки для приват і тільки 20000 грн безкоштовно,а більше за гроші
sens
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Додано: Вів 13 чер, 2023 14:38
окрім новин про південь , про цей банк , дивлюся на тарифи і бачу
https://concord.ua/uploads/redactor/6478a82f0c1ff.pdf https://neobank.one/doc/deposit.pdf
є депозит на 6 місяців під 18% , але не онлайн , тільки відділення
Хто в цьому році переоформляв картки - через КЦ чи відділення і ще чекати за гроші з власним ПІБ?
sens
Повідомлень: 13436
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
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