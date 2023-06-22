RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:33

Re: NEOBANK

Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
klug
 
Повідомлень: 8162
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:41

  klug написав:Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.

Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4218
З нами з: 05.05.21
Подякував: 304 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:45

  klug написав:Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.

цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували
Lost
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 07.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:06

  Amethyst написав:Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс :mrgreen: :mrgreen:

Так, у старих пралках треба вчасно замінювати амортизатори, бо від вібрації гнеться вісь та лопає хрестовина.
  Lost написав:цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували

Трапляється... у банках без відділень... Я, наприклад, взагалі у них ніколи не був, а картку маю :D
klug
 
Повідомлень: 8162
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.