|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 22:33
Гарні новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8162
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1150 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 22 чер, 2023 22:41
klug написав:
Гарні новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4218
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 22 чер, 2023 22:45
klug написав:
Гарні новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1584
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 23:06
Так, у старих пралках треба вчасно замінювати амортизатори, бо від вібрації гнеться вісь та лопає хрестовина.
Lost написав:
цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували
Трапляється... у банках без відділень... Я, наприклад, взагалі у них ніколи не був, а картку маю
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8162
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1150 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|