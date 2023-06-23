NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 22:33
Гарні
новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
klug
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Додано: Чет 22 чер, 2023 22:41
klug написав:
Гарні
новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс
Amethyst
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Додано: Чет 22 чер, 2023 22:45
klug написав:
Гарні
новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували
Lost
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:06
Так, у старих пралках треба вчасно замінювати амортизатори, бо від вібрації гнеться вісь та лопає хрестовина.
Lost написав:
цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували
Трапляється... у банках без відділень... Я, наприклад, взагалі у них ніколи не був, а картку маю
klug
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:52
Amethyst написав: klug написав:
Гарні
новини
для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс
Ще невiдомо чи новини дiйсно гарнi... щоб не виявилось, що барабан на максимальних обертах загубить стежку до пралки. Напевно треба дочекатись анонсованої дати 😉
FinTech
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:40
Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?
Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть. Дякую всім за відповіді!
Искатель
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:54
Искатель написав:
Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?
Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!
На попередньому тижні відправляв у суботу десь в такий же час - надійшло на наступний день в 00:04
vovabelokon99
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:09
Искатель написав:
Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?
Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!
В принципi було
ось
так. Тому шанси є, але тут щоб Сенс ще не мудрив 😀
FinTech
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:12
vovabelokon99, FinTech, щиро дякую за відповіді!
Искатель
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:42
Искатель в мене теж був на минулому тижні невеличкий тест з вечірнім але не дуже пізнім СЕПом з Нео на Альфу - і як писали вище - кошти теж зашли одразу після опівночі. Особисто в мене склалось враження, що то чудить Алла - спеціально трошки затягуючи зарахування щоб ввечерві цими коштами не поповнили "швидкий". Втім це виключно лише моє припущення - доказів умисного затягування зарахування у мене звісно немає
Alien
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