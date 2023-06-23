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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:33

Re: NEOBANK

Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:41

  klug написав:Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.

Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:45

  klug написав:Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.

цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:06

  Amethyst написав:Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс :mrgreen: :mrgreen:

Так, у старих пралках треба вчасно замінювати амортизатори, бо від вібрації гнеться вісь та лопає хрестовина.
  Lost написав:цікаво, подивимося, я в них роки 2 вже не був, навіть коли у війну нову кредитку пропонували

Трапляється... у банках без відділень... Я, наприклад, взагалі у них ніколи не був, а картку маю :D
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:52

  Amethyst написав:
  klug написав:Гарні новини для клієнтів Н̶е̶д̶о̶Необанки - пралка розганяє барабан до максимальних обертів: з 25.07 фрі анлім на СЕП.

Треба тільки враховувати, що ця зміна може бути всьОго на 3..4 тижня, а потім можуть і на 5К ввести коміс :mrgreen: :mrgreen:

Ще невiдомо чи новини дiйсно гарнi... щоб не виявилось, що барабан на максимальних обертах загубить стежку до пралки. Напевно треба дочекатись анонсованої дати 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:40

Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?

Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:54

  Искатель написав:Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?

Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!

На попередньому тижні відправляв у суботу десь в такий же час - надійшло на наступний день в 00:04
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:09

  Искатель написав:Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?

Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!

В принципi було ось так. Тому шанси є, але тут щоб Сенс ще не мудрив 😀
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:12

vovabelokon99, FinTech, щиро дякую за відповіді!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:42

Искатель в мене теж був на минулому тижні невеличкий тест з вечірнім але не дуже пізнім СЕПом з Нео на Альфу - і як писали вище - кошти теж зашли одразу після опівночі. Особисто в мене склалось враження, що то чудить Алла - спеціально трошки затягуючи зарахування щоб ввечерві цими коштами не поповнили "швидкий". Втім це виключно лише моє припущення - доказів умисного затягування зарахування у мене звісно немає
Alien
 
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