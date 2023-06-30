vovabelokon99 написав:Искатель написав:Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?
Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!
На попередньому тижні відправляв у суботу десь в такий же час - надійшло на наступний день в 00:04
Так і вийшло. Зарахувалося на рахунок у Сенсі о 0:05.
Дякую ще раз! Тепер буду знати.