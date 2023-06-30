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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:52

  vovabelokon99 написав:
  Искатель написав:Питання до тих, хто відправляв СЕП-платіж (ну, тобто по IBAN): якщо ввечері в п'ятницю гроші штовхнути, коли дійдуть? Аж у понеділок, чи є шанси раніше їх побачити?

Так сталося, що з Привату через Нео виштовхнув платіж на Альфу (тобто Сенс) десь о 18:43 і... тепер гадаю, коли дійдуть.
Дякую всім за відповіді!

На попередньому тижні відправляв у суботу десь в такий же час - надійшло на наступний день в 00:04

Так і вийшло. Зарахувалося на рахунок у Сенсі о 0:05.
Дякую ще раз! Тепер буду знати.
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:59

«NEOBANK» виповнюється 2 роки!

Сьогодні у «NEOBANK» День Народження! Саме сьогодні 2 роки тому стався офіційний запуск проекту. На честь цього проходьте квест у застосунку та отримуйте винагороду!

Перелік завдань, які необхідно виконати у період з 29 червня до 13 липня:
— відкрити нову «NEOCARD» (навіть, якщо вже маєте);
— поповнити «NEOCARD» на 5 000₴;
— запросити щонайменше одного друга за реферальним посиланням (бонус за залучення друга непередбачено);
— зробити донат на суму від 100₴ у застосунку;
— розрахуватися карткою на суму від 500₴;
— відкрити депозит від 1 000₴ / 100$ / 100€, терміном від 4 місяців;
— відкрити валютний депозит від 100$ / 100€, шляхом обміну гривні на валюту, терміном від 4 місяців.

Виконавши всі завдання, Ви отримаєте фінальну нагороду, а перші 100 учасників ще й кешбек у розмірі 1 000₴. Інші учасники візьмуть участь у розіграші 50 кешбеків на суму 1 000₴ кожен.

https://neobank.one/svyatkuyemo-kvestuyemo/
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:28

Re: NEOBANK

  FinTech написав:— запросити щонайменше одного друга за реферальним посиланням (бонус за залучення друга непередбачено);

Друг шота должен делать или просто отправить ему ссылку достаточно?
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