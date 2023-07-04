Сьогодні у «NEOBANK» День Народження! Саме сьогодні 2 роки тому стався офіційний запуск проекту. На честь цього проходьте квест у застосунку та отримуйте винагороду!
Перелік завдань, які необхідно виконати у період з 29 червня до 13 липня: — відкрити нову «NEOCARD» (навіть, якщо вже маєте); — поповнити «NEOCARD» на 5 000₴; — запросити щонайменше одного друга за реферальним посиланням (бонус за залучення друга непередбачено); — зробити донат на суму від 100₴ у застосунку; — розрахуватися карткою на суму від 500₴; — відкрити депозит від 1 000₴ / 100$ / 100€, терміном від 4 місяців; — відкрити валютний депозит від 100$ / 100€, шляхом обміну гривні на валюту, терміном від 4 місяців.
Виконавши всі завдання, Ви отримаєте фінальну нагороду, а перші 100 учасників ще й кешбек у розмірі 1 000₴. Інші учасники візьмуть участь у розіграші 50 кешбеків на суму 1 000₴ кожен.
Сьогодні у «NEOBANK» День Народження! Саме сьогодні 2 роки тому стався офіційний запуск проекту. На честь цього проходьте квест у застосунку та отримуйте винагороду!
Перелік завдань, які необхідно виконати у період з 29 червня до 13 липня: — відкрити нову «NEOCARD» (навіть, якщо вже маєте); — поповнити «NEOCARD» на 5 000₴; — запросити щонайменше одного друга за реферальним посиланням (бонус за залучення друга непередбачено); — зробити донат на суму від 100₴ у застосунку; — розрахуватися карткою на суму від 500₴; — відкрити депозит від 1 000₴ / 100$ / 100€, терміном від 4 місяців; — відкрити валютний депозит від 100$ / 100€, шляхом обміну гривні на валюту, терміном від 4 місяців.
Виконавши всі завдання, Ви отримаєте фінальну нагороду, а перші 100 учасників ще й кешбек у розмірі 1 000₴. Інші учасники візьмуть участь у розіграші 50 кешбеків на суму 1 000₴ кожен.
зайнялися цим трешем чи просто так розповсюджуєте щоб іншим було чим зайнятися?
пригадую ТАС із їхнім "витягни собі додатковий відсоток до депозиту" - без лоха і жізнь плоха...
Так, розробники трохи заморочились, не з самих легких, у порiвняннi з «Банкологією» від Sense, можна сказати, що квест iз зiрочкою.
Отримав iнформацiю, яку оперативно довiв до вiдома форумчан, яким це буде цiкаво, щоб вони мали змогу потрапити до топ-100 i отримати кешбек 1000грн. Крiм цього обiцяна ще й фiнальна нагорода. Гадаю, що вона буде пропорцiйною до затрачених зусиль.
Однак у будь-якому випадку, Вас начебто нiхто не змушує виконувати квест? Чи не так?
FinTech написав:Однак у будь-якому випадку, Вас начебто нiхто не змушує виконувати квест? Чи не так?
Звісно, не змушує. Але як на мене це треш. Умови мають бути простими (наприклад як у кредо - три місяці поспіль зарахування не менше Х і витрати не менше У - бонус 500 грн. А тут треба реально заморочуватися із їхніми послугами. Як на мене це не вартує 1000 грн. Особливо коли чуєш "перші 100 отримають" - як перевірити що Ви саме 99й а не 101й? Ніяк
Сьогодні у «NEOBANK» День Народження! Саме сьогодні 2 роки тому стався офіційний запуск проекту. На честь цього проходьте квест у застосунку та отримуйте винагороду!
Перелік завдань, які необхідно виконати у період з 29 червня до 13 липня: — відкрити нову «NEOCARD» (навіть, якщо вже маєте); — поповнити «NEOCARD» на 5 000₴; — запросити щонайменше одного друга за реферальним посиланням (бонус за залучення друга непередбачено); — зробити донат на суму від 100₴ у застосунку; — розрахуватися карткою на суму від 500₴; — відкрити депозит від 1 000₴ / 100$ / 100€, терміном від 4 місяців; — відкрити валютний депозит від 100$ / 100€, шляхом обміну гривні на валюту, терміном від 4 місяців.
Виконавши всі завдання, Ви отримаєте фінальну нагороду, а перші 100 учасників ще й кешбек у розмірі 1 000₴. Інші учасники візьмуть участь у розіграші 50 кешбеків на суму 1 000₴ кожен.
Выполнил все условия квеста Засчитали всё кроме двусмысленного пункта, в котором текст по-дебильному написан
— розрахуватися карткою на суму від 500₴;
платёж должен быть одноразовым на 500 грн или необходимо накопительно потратить с карты 500 грн? Это обязательно платёж на терминале или возможно интернет-платёж? Оплата коммунальных с карты Нео подпадает? Поддержка не знает, теряется в догадках, по разному трактуют..
Последний раз сотрудник выдаёт, что так как платёж был на терминале какого-то другого банка, то Конкорд ждёт от них проводку и это может быть от 3 до 30 дней а квест у нас до 13.07 Забавный квест