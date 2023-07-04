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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 41424344 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку NEOBANK 3.3 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 2 Всього голосів : 8 Додано: Вів 04 лип, 2023 14:24 Howl написав: emeta, интернет-платёж тоже успешно проходить. Я часть заданий выполнил, но без возможности кого-то привлечь из друзей не стал пока дальше заморачиваться. , интернет-платёж тоже успешно проходить. Я часть заданий выполнил, но без возможности кого-то привлечь из друзей не стал пока дальше заморачиваться.

там не потрібна повна реєстрація друга. достатньо скачати додаток на телефон, який раніше не реєстувався в необанку, надавала номер телефону і більше ніяких даних, повну ідентифікацію далі можна не проходити. Відразу прийшло повідомлення про зарахування завдання.



Я робила 30.06. На все було потрачено хвилин 30-40, але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий" . Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо" і десь через 1-1,5 год зарахували завдання і прийшов пуш що квест виконаний і я потрапила в перші 100 Загалом цілком цілком нормальне співвідношення час/гроші там не потрібна повна реєстрація друга. достатньо скачати додаток на телефон, який раніше не реєстувався в необанку, надавала номер телефону і більше ніяких даних, повну ідентифікацію далі можна не проходити. Відразу прийшло повідомлення про зарахування завдання.Я робила 30.06. На все було потрачено хвилин 30-40, але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий". Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо" і десь через 1-1,5 год зарахували завдання і прийшов пуш що квест виконаний і я потрапила в перші 100Загалом цілком цілком нормальне співвідношення час/гроші Melanor1 Повідомлень: 70 З нами з: 18.11.20 Подякував: 22 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 15:34 Melanor1 написав: .. але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий" . Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо".. .. але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий". Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо"..

Повезло, у меня пока так:

НАЖАЛЬ, швидке проходження по рахунку не гарантує клієнту успішного виконання квесту. Якщо ви оплатите з карти 500 грн, але кошти не пройдуть, бо запит від торгової точки не надійшов, то квест не зарахован

клиенту ещё нужно выбрать правильную торговую точку для выполнения условий

или дожидаться 30 дней Повезло, у меня пока так:клиенту ещё нужно выбрать правильную торговую точку для выполнения условийили дожидаться 30 дней emeta

Повідомлень: 2524 З нами з: 19.03.09 Подякував: 123 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41424344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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