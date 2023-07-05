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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:24

  Howl написав:emeta, интернет-платёж тоже успешно проходить. Я часть заданий выполнил, но без возможности кого-то привлечь из друзей не стал пока дальше заморачиваться.

там не потрібна повна реєстрація друга. достатньо скачати додаток на телефон, який раніше не реєстувався в необанку, надавала номер телефону і більше ніяких даних, повну ідентифікацію далі можна не проходити. Відразу прийшло повідомлення про зарахування завдання.

Я робила 30.06. На все було потрачено хвилин 30-40, але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий" :roll: . Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо" і десь через 1-1,5 год зарахували завдання і прийшов пуш що квест виконаний і я потрапила в перші 100 :lol: Загалом цілком цілком нормальне співвідношення час/гроші
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:34

  Melanor1 написав:.. але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий" :roll: . Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо"..

Повезло, у меня пока так:
НАЖАЛЬ, швидке проходження по рахунку не гарантує клієнту успішного виконання квесту. Якщо ви оплатите з карти 500 грн, але кошти не пройдуть, бо запит від торгової точки не надійшов, то квест не зарахован

клиенту ещё нужно выбрать правильную торговую точку для выполнения условий :!:
или дожидаться 30 дней
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:55

НЕУД депозит

Як в додатку зробити поповнення депозиту накопичувальний? З'ясував самостійно. Все що відкривав онлайн в додатку буде доступно онлайн,те що відкривається у відділенні,живими грошима через касу
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:57

Усі завдання виконано, але квест не зарахований. Підтримка годує сніданками третій день при цьому, кожен день обіцянки що хтось повинен зв'язатися зі мною нібито і допомогти. Замість вирішення питання клієнта вдесяте побажання берегти себе та близьких
emeta
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З нами з: 19.03.09
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