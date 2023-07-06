там не потрібна повна реєстрація друга. достатньо скачати додаток на телефон, який раніше не реєстувався в необанку, надавала номер телефону і більше ніяких даних, повну ідентифікацію далі можна не проходити. Відразу прийшло повідомлення про зарахування завдання.
Я робила 30.06. На все було потрачено хвилин 30-40, але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий" . Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо" і десь через 1-1,5 год зарахували завдання і прийшов пуш що квест виконаний і я потрапила в перші 100 Загалом цілком цілком нормальне співвідношення час/гроші