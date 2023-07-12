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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:24
Howl написав:emeta
, интернет-платёж тоже успешно проходить. Я часть заданий выполнил, но без возможности кого-то привлечь из друзей не стал пока дальше заморачиваться.
там не потрібна повна реєстрація друга. достатньо скачати додаток на телефон, який раніше не реєстувався в необанку, надавала номер телефону і більше ніяких даних, повну ідентифікацію далі можна не проходити. Відразу прийшло повідомлення про зарахування завдання.
Я робила 30.06. На все було потрачено хвилин 30-40, але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий"
. Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо" і десь через 1-1,5 год зарахували завдання і прийшов пуш що квест виконаний і я потрапила в перші 100
Загалом цілком цілком нормальне співвідношення час/гроші
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Melanor1
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:34
Melanor1 написав:
.. але було два затики - не зарахували поповнення карти та платіж 500 грн на Ясно (не прийшло повідомлення про виконання). Прийшлось змарнувати ще хв 10 на листування з підтримкою, спочатку писали "завтра оновиться", на що були справедливо висварені "що за квест такий криворукий"
. Потім десяток вхідних повідомлень з вибаченнями та "ми працюємо"..
Повезло, у меня пока так:
НАЖАЛЬ, швидке проходження по рахунку не гарантує клієнту успішного виконання квесту. Якщо ви оплатите з карти 500 грн, але кошти не пройдуть, бо запит від торгової точки не надійшов, то квест не зарахован
клиенту ещё нужно выбрать правильную торговую точку для выполнения условий
или дожидаться 30 дней
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:55
Як в додатку зробити поповнення депозиту накопичувальний? З'ясував самостійно. Все що відкривав онлайн в додатку буде доступно онлайн,те що відкривається у відділенні,живими грошима через касу
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:57
Усі завдання виконано, але квест не зарахований. Підтримка годує сніданками третій день при цьому, кожен день обіцянки що хтось повинен зв'язатися зі мною нібито і допомогти. Замість вирішення питання клієнта вдесяте побажання берегти себе та близьких
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:22
Чего то не пускает в приложении необанка
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lara_08
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:40
прийшли грошики, уже вивела)
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Melanor1
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:17
Concord Bank» змінює тарифи за карткою «LITECARD»
З 14 серпня перекази за IBAN-реквізитами стануть недоступними для власників карток «LITECARD» — Банк повністю припиняє надання цієї послуги. Ці зміни не стосуються інших карток Банку: ані проєкту «NEOBANK», ані «Concord Bank».
Нагадаю, що з 25 липня перекази за вільними реквізитами (IBAN-реквізитами) за картками «LITECARD» та «NEOCARD» стають повністю безоплатними без обмежень по сумі.
Коли вони вже зроблять перехід з litecard на Neocard?
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maxstar
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Додано: Сер 12 лип, 2023 21:44
maxstar, если правильно понимаю, то LITECARD оформляется тем, кто являлся не клиентом Конкорда и регистрировался за национальным паспортом-книжки (образца 1994 г.). По идеи снять ограничения должны были при посещении отделения банка Конкорд или пройти актуализацию за заграном или ID-картой, которые в Дие. Вроде как, в ближайшее время актуализация через Дія в приложении банка должны завезти.
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Howl
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