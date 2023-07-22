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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:09

Игорь Алексеевич что за нетерплячка - вы по всем веткам одно и тоже спрашиваете, а ответы не читаете, вам ужу в привате ответили ведь
Или вы писатель, не читатель?
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 22 лип, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:11

  Игорь Алексеевич написав:НЕО какую сумму выпускает на карты др. банков 10тыс или 20тыс в мес. без комис.?
>>> см.здесь
+ изменения с 25.07
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:53

  Кассандра написав:Игорь Алексеевич что за нетерплячка - вы по всем веткам одно и тоже спрашиваете, а ответы не читаете, вам ужу в привате ответили ведь
Или вы писатель, не читатель?

Мы с раши смеёмся, что они бестолковые... Читайте внимательно...
На ветке Привате я спрашивал с Привата на NEO. А здесь спрашиваю выход с NEO на карты др. банков.
Игорь Алексеевич
 
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