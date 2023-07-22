Игорь Алексеевич что за нетерплячка - вы по всем веткам одно и тоже спрашиваете, а ответы не читаете, вам ужу в привате ответили ведь
Или вы писатель, не читатель?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 16:09
Игорь Алексеевич что за нетерплячка - вы по всем веткам одно и тоже спрашиваете, а ответы не читаете, вам ужу в привате ответили ведь
Или вы писатель, не читатель?
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 22 лип, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лип, 2023 16:11
Додано: Суб 22 лип, 2023 16:53
Мы с раши смеёмся, что они бестолковые... Читайте внимательно...
На ветке Привате я спрашивал с Привата на NEO. А здесь спрашиваю выход с NEO на карты др. банков.
|