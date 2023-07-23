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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

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NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:09

Игорь Алексеевич что за нетерплячка - вы по всем веткам одно и тоже спрашиваете, а ответы не читаете, вам ужу в привате ответили ведь
Или вы писатель, не читатель?
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 22 лип, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:11

  Игорь Алексеевич написав:НЕО какую сумму выпускает на карты др. банков 10тыс или 20тыс в мес. без комис.?
>>> см.здесь
+ изменения с 25.07
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:53

  Кассандра написав:Игорь Алексеевич что за нетерплячка - вы по всем веткам одно и тоже спрашиваете, а ответы не читаете, вам ужу в привате ответили ведь
Или вы писатель, не читатель?

Мы с раши смеёмся, что они бестолковые... Читайте внимательно...
На ветке Привате я спрашивал с Привата на NEO. А здесь спрашиваю выход с NEO на карты др. банков.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:13

Игорь Алексеевич да, действительно недосмотрела. Но поверьте, это не от невнимания признаюсь честно, просто у меня от вашего вашего словоблудия и многословия на ветке "Клуба 100к" стойкая идиосинкразия к вашим постам и поэтому я не очень внимательно их читаю, так как не нахожу никакой пользы в них из-за сплошного нытья.

По теме - до 25.07 - по 10к и по p2p и сэпом, с 25,07 - p2p - 10к, сэп - unlimited
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:24

  Кассандра написав:Игорь Алексеевич да, действительно недосмотрела. Но поверьте, это не от невнимания признаюсь честно, просто у меня от вашего вашего словоблудия и многословия на ветке "Клуба 100к" стойкая идиосинкразия к вашим постам и поэтому я не очень внимательно их читаю, так как не нахожу никакой пользы в них из-за сплошного нытья.

По теме - до 25.07 - по 10к и по p2p и сэпом, с 25,07 - p2p - 10к, сэп - unlimited

Це добре.
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту - сенс ( 2 рази по 100000 ) , ПУМБ ( х раз по 100000 ) , юнекс ( х раз по 100000 )
sens
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:35

  Кассандра написав:Игорь Алексеевич да, действительно недосмотрела. Но поверьте, это не от невнимания признаюсь честно, просто у меня от вашего вашего словоблудия и многословия на ветке "Клуба 100к" стойкая идиосинкразия к вашим постам и поэтому я не очень внимательно их читаю, так как не нахожу никакой пользы в них из-за сплошного нытья.

По теме - до 25.07 - по 10к и по p2p и сэпом, с 25,07 - p2p - 10к, сэп - unlimited

На ветке 100.... я не разу не ныл. В марте меня забанили на мес., когда я написал, что карусели пришла ж... и перехожу на дело в грн. А тем более банки начали давать сладкие проценты. Теперь смотрю многие задают вопросы, куда вложиться в грн.... или супер тема как забрать с карусели валюту без штампов и без плесени.))) Как раз мартовские и апрельские карусельщики мало что ничего не заработали, но теперь бегают неделями в банки за синими, а им впихивают мотлох. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:28

  emeta написав:Усі завдання виконано, але квест не зарахований. Підтримка годує сніданками третій день при цьому, кожен день обіцянки що хтось повинен зв'язатися зі мною нібито і допомогти. Замість вирішення питання клієнта вдесяте побажання берегти себе та близьких



В общем одумались, извинялись, посыпали голову пеплом
Обещали сори-бонус больший, чем награда за выполненный квест.
поглядим
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:17

Re: NEOBANK

  sens написав:Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту

А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:40

  Arbitr написав:
  sens написав:Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту

А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?

?
sens
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