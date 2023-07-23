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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лип, 2023 22:57
Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
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