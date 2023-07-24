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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:57

  Arbitr написав:
  sens написав:Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту

А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?

Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:28

  Arbitr написав:sens
Ну я так зрозумів маючи готівку на руках нагодувати нею тумбу Привата, потім з картки Привата безкоштовно вивести кошти на НЕО, з НЕО вивести на інші банки, де можна знову безкоштовно отримати готівку.
І в чому сенс цієї операції?

Добре,ви працюєте неофіційно, вам перераховують гроші на картку. Ваш роботодавець закинув у термінал готівку і перевів на картку Вам. Далі по тексту як отримати за неофіційне працевлаштування готівку без комісії
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:30

  Arbitr написав:
  sens написав:Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту

А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?

Готівка~сеп-сеп=готівка
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:32

  novichok написав:
  Arbitr написав:
  sens написав:Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту

А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?

Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
може не треба дописувати здогади,використовувати факт або запитати і отримати роз'яснення.
sens
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