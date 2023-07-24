|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лип, 2023 22:57
Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3042
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 07:28
Arbitr написав:sens
Ну я так зрозумів маючи готівку на руках нагодувати нею тумбу Привата, потім з картки Привата безкоштовно вивести кошти на НЕО, з НЕО вивести на інші банки, де можна знову безкоштовно отримати готівку.
І в чому сенс цієї операції?
Добре,ви працюєте неофіційно, вам перераховують гроші на картку. Ваш роботодавець закинув у термінал готівку і перевів на картку Вам. Далі по тексту як отримати за неофіційне працевлаштування готівку без комісії
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13804
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 07:30
Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Готівка~сеп-сеп=готівка
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13804
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 07:32
novichok написав: Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
може не треба дописувати здогади,використовувати факт або запитати і отримати роз'яснення.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13804
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|