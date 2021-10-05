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Fairo
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:24
Fairo — це фінансовий інструмент для підприємців від Райффайзен Банк.Інформаційна картка
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Ірина_
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:43
Хрень какая-то мёртворождённая.
Но это точно не банк, а нечто вроде финтеха или ПС.
То есть - сюда: ФінТех та Платіжні системи
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mustbe
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:28
mustbe написав:
Хрень какая-то мёртворождённая.
А чого?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:02
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Хрень какая-то мёртворождённая.
А чого?
Просто не представляю - кому это может быть интересно ?
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mustbe
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