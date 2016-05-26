|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:29
Банк Власний Рахунок — банк запущено за підтримки банку «Восток» і Fozzy Group.Інформаційна картка банку
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|98873
|12764395
|
|
|8344
|2018712
|
Вів 05 жов, 2021 12:46
kreuz
|
|581
|109114
|