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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:29

Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок — банк запущено за підтримки банку «Восток» і Fozzy Group.

Інформаційна картка банку
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 14.09.13
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