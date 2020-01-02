Додано: Вів 05 жов, 2021 21:42

Тестирую. Ну пока что сыро - только одна карта (виртуальная или пластиковая на выбор). Если с самого анчала оформил виртуальную - пластик выпустить нельзя. Ну и плюшки на Власний Рахунок по категориям, да стандартные платежи.

На остаток - ноль. Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%. Депо нет, обменов нет, валютных карт/счетов нет.

Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.

Все - больше ничего там сделать сейчас нельзя. Комуналка - зачаточно несколько ОСББ, то же по оплате ТВ, Интернета и прочего.

Наверное преждевременный выход из беты, конкуренты по времени жали видимо. Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.