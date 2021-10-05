Інформаційна картка банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:29
Банк Власний Рахунок
Інформаційна картка банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:42
Re: Банк Власний Рахунок
Тестирую. Ну пока что сыро - только одна карта (виртуальная или пластиковая на выбор). Если с самого анчала оформил виртуальную - пластик выпустить нельзя. Ну и плюшки на Власний Рахунок по категориям, да стандартные платежи.
На остаток - ноль. Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%. Депо нет, обменов нет, валютных карт/счетов нет.
Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
Все - больше ничего там сделать сейчас нельзя. Комуналка - зачаточно несколько ОСББ, то же по оплате ТВ, Интернета и прочего.
Наверное преждевременный выход из беты, конкуренты по времени жали видимо. Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:48
Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать).
Дают 1% чистыми бонусами "Сильпо" за любые платежи, без исключений (ну может какой-нибудь "квази-кэш" только). Такое далеко не везде есть.
Додано: Сер 06 жов, 2021 06:18
Re: Банк Власний Рахунок
Вирішив оформити, все заповнив і після перевірки прийшло повідомлення в додатку (приблизно): підготуйся до відеочату на 3-5 хвилин, при собі мати паспорт і закордонний паспорт. І це мені Сільпо пише. Да пішов ти в дупу Сільпо.
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:35
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:37
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:37
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:41
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