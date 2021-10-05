Тестирую. Ну пока что сыро - только одна карта (виртуальная или пластиковая на выбор). Если с самого анчала оформил виртуальную - пластик выпустить нельзя. Ну и плюшки на Власний Рахунок по категориям, да стандартные платежи. На остаток - ноль. Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%. Депо нет, обменов нет, валютных карт/счетов нет. Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо. Все - больше ничего там сделать сейчас нельзя. Комуналка - зачаточно несколько ОСББ, то же по оплате ТВ, Интернета и прочего. Наверное преждевременный выход из беты, конкуренты по времени жали видимо. Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
euroua написав:Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%.
Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать).
Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
Дают 1% чистыми бонусами "Сильпо" за любые платежи, без исключений (ну может какой-нибудь "квази-кэш" только). Такое далеко не везде есть.
Вирішив оформити, все заповнив і після перевірки прийшло повідомлення в додатку (приблизно): підготуйся до відеочату на 3-5 хвилин, при собі мати паспорт і закордонний паспорт. І це мені Сільпо пише. Да пішов ти в дупу Сільпо.
euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток
euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток
euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток
Так
а яка тоді процедура буде (якщо віртуалка), бо зараз я даю фізичку карту касиру і він її поповнює