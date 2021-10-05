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Банк Власний Рахунок
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:52
а яка тоді процедура буде (якщо віртуалка), бо зараз я даю фізичку карту касиру і він її поповнює[/quote]
У додатку є пункт "поповнити на касі Сільпо", він показує QR-код, який і сканується замість картки.[/quote]
Супер!
дуже дякую, класна схема із кодом
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greenozon
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:23
greenozon написав: euroua написав:
Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток
Вы ж только имейте в виду что у виртуалки будет ограниченный функционал и небольшие лимиты на все. Куда проще щаказать выпуск физической карты получить ее в джастине и неипартися потом из-за мелких лимитов
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Flamingo
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:58
M-Audio написав: euroua написав:
Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%.
Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать).
У меня без плстика - доступно. И да, там 7%, прогнал. Но на основном счету на остаток ничего.
M-Audio написав: euroua написав:
Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
Дают 1% чистыми бонусами "Сильпо" за любые платежи, без исключений (ну может какой-нибудь "квази-кэш" только). Такое далеко не везде есть.
У Необанка кешбек 1% на все кэшем. Тут не за все, а покупки в Сильпо и 1.5, ну и по категориям. Такси там, аптеки, еще что-то. Но категорий 5, что не везде, это да.
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euroua
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:01
Flamingo написав: greenozon написав: euroua написав:
Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток
Вы ж только имейте в виду что у виртуалки будет ограниченный функционал и небольшие лимиты на все. Куда проще щаказать выпуск физической карты получить ее в джастине и неипартися потом из-за мелких лимитов
Там когда регистрируешься так неявно эот выбор, очень легко ошибиться. Но ошибшись - поменять нереально, сапорт говорит, что "функционал в разработке"))
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euroua
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:35
euroua написав:
У Необанка кешбек 1% на все кэшем. Тут не за все, а покупки в Сильпо и 1.5, ну и по категориям.
Нет, 1% таки на всё. Хотя весьма забавно, что именно в Сильпо любая другая карта с любым, самым минимальным, кэшбэком будет выгоднее, потому что даст те же 1 или 1,5% бонусами, плюс ещё кэшбэк карты, а при оплате БВР - только 1-1,5% и ничего дополнительного.
Ну а "необанк" выглядит, мягко говоря, не привлекательно.
И, кстати, не нашёл информации, там этот 1% чистыми, или ещё минус налог?
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M-Audio
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:40
M-Audio написав:
Хотя весьма забавно, что именно в Сильпо любая другая карта с любым, самым минимальным, кэшбэком будет выгоднее, потому что даст те же 1 или 1,5% бонусами, плюс ещё кэшбэк карты, а при оплате БВР - только 1-1,5% и ничего дополнительного.
Кстати да, есть такое.Платить в Сильпо картой БВРа себе в минус.
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