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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Банк Власний Рахунок 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
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4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:52

а яка тоді процедура буде (якщо віртуалка), бо зараз я даю фізичку карту касиру і він її поповнює[/quote]
У додатку є пункт "поповнити на касі Сільпо", він показує QR-код, який і сканується замість картки.[/quote]



Супер!
дуже дякую, класна схема із кодом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:23

  greenozon написав:
  euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.

пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток

Вы ж только имейте в виду что у виртуалки будет ограниченный функционал и небольшие лимиты на все. Куда проще щаказать выпуск физической карты получить ее в джастине и неипартися потом из-за мелких лимитов
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:58

  M-Audio написав:
  euroua написав:Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%.
Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать).

У меня без плстика - доступно. И да, там 7%, прогнал. Но на основном счету на остаток ничего.
  M-Audio написав:
  euroua написав:Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
Дают 1% чистыми бонусами "Сильпо" за любые платежи, без исключений (ну может какой-нибудь "квази-кэш" только). Такое далеко не везде есть.

У Необанка кешбек 1% на все кэшем. Тут не за все, а покупки в Сильпо и 1.5, ну и по категориям. Такси там, аптеки, еще что-то. Но категорий 5, что не везде, это да.
euroua
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:01

  Flamingo написав:
  greenozon написав:
  euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.

пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток

Вы ж только имейте в виду что у виртуалки будет ограниченный функционал и небольшие лимиты на все. Куда проще щаказать выпуск физической карты получить ее в джастине и неипартися потом из-за мелких лимитов

Там когда регистрируешься так неявно эот выбор, очень легко ошибиться. Но ошибшись - поменять нереально, сапорт говорит, что "функционал в разработке"))
euroua
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:35

  euroua написав:У Необанка кешбек 1% на все кэшем. Тут не за все, а покупки в Сильпо и 1.5, ну и по категориям.
Нет, 1% таки на всё. Хотя весьма забавно, что именно в Сильпо любая другая карта с любым, самым минимальным, кэшбэком будет выгоднее, потому что даст те же 1 или 1,5% бонусами, плюс ещё кэшбэк карты, а при оплате БВР - только 1-1,5% и ничего дополнительного.
Ну а "необанк" выглядит, мягко говоря, не привлекательно.
И, кстати, не нашёл информации, там этот 1% чистыми, или ещё минус налог?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:40

  M-Audio написав: Хотя весьма забавно, что именно в Сильпо любая другая карта с любым, самым минимальным, кэшбэком будет выгоднее, потому что даст те же 1 или 1,5% бонусами, плюс ещё кэшбэк карты, а при оплате БВР - только 1-1,5% и ничего дополнительного.
Кстати да, есть такое.Платить в Сильпо картой БВРа себе в минус.
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