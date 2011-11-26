Додано: Сер 06 жов, 2021 15:58

M-Audio написав: euroua написав: Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%. Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%. Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать). Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать).

M-Audio написав: euroua написав: Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен. Дают 1% чистыми бонусами "Сильпо" за любые платежи, без исключений (ну может какой-нибудь "квази-кэш" только). Такое далеко не везде есть. Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.

У меня без плстика - доступно. И да, там 7%, прогнал. Но на основном счету на остаток ничего.У Необанка кешбек 1% на все кэшем. Тут не за все, а покупки в Сильпо и 1.5, ну и по категориям. Такси там, аптеки, еще что-то. Но категорий 5, что не везде, это да.