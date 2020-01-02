Вынимать меньше, чем засунул - такое удовольствие приемлемо только для немного иного вида деятельности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:58
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33
Вот бы сюда официального представителя банка, что бы дал ответ на простой ответ, когда в мобыльном приложении банка для старых клиентов можно будеть привязать или активировать пластик, который продается на кассах в Сильпо?
или:
Зачем продавать пластиковый карточки если ими нельзя пользоваться в мобильном приложении?
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