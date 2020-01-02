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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:58

Re: Банк Власний Рахунок

  cohan написав:только с отрицательной ставкой


Вынимать меньше, чем засунул - такое удовольствие приемлемо только для немного иного вида деятельности.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42

Re: Банк Власний Рахунок

  euroua написав:минусуется ли налог еще

минусуется. чистыми ставка кешбека - 0.805%.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33

Вот бы сюда официального представителя банка, что бы дал ответ на простой ответ, когда в мобыльном приложении банка для старых клиентов можно будеть привязать или активировать пластик, который продается на кассах в Сильпо?
или:
Зачем продавать пластиковый карточки если ими нельзя пользоваться в мобильном приложении?
joik
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