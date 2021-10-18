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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:58
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33
Вот бы сюда официального представителя банка, что бы дал ответ на простой ответ, когда в мобыльном приложении банка для старых клиентов можно будеть привязать или активировать пластик, который продается на кассах в Сильпо?
или:
Зачем продавать пластиковый карточки если ими нельзя пользоваться в мобильном приложении?
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:45
Видимо, для новых клиентов. Вопрос только в том, что кто-то должен предупреждать о том, что для действующих клиентов этот пластик совершенно непригоден, и, по-хорошему, должен быть возвращен в магазин как товар, не выполняющий свои функции. Или этой картой как-то можно воспользоваться без привязки к приложению?
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:27
А у кого какой опыт заказа в Сильпо через интернет (и получения бонуса за это)? У меня всё время какую-то из составляющих недоначисляют, а последний раз я вообще пришёл получать, а оно требует оплату картой через терминал (ну или наличкой), а через интернет, как полагается, списывать оплату не хочет. Ну я подумал, что повышенные бонусы вряд-ли будут с таким раскладом, и заплатил моней, с 2% на продукты. Начислили в результате 1% стандартных бонусов (а ведь даже просто расплатившись приложением на кассе получил бы 1,5%).
Сейчас делал ещё один заказ, а тут уже как в "Альфа-банке", раз 7 поймал "Что-то пошло не так", то на сайте, то в мобильном приложении при подтверждении платежа. Подтвердил с 3-го раза через СМС, но чувствую, что на кассе опять будет "сюрприз".
Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.
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