Додано: Пон 18 жов, 2021 17:27

А у кого какой опыт заказа в Сильпо через интернет (и получения бонуса за это)? У меня всё время какую-то из составляющих недоначисляют, а последний раз я вообще пришёл получать, а оно требует оплату картой через терминал (ну или наличкой), а через интернет, как полагается, списывать оплату не хочет. Ну я подумал, что повышенные бонусы вряд-ли будут с таким раскладом, и заплатил моней, с 2% на продукты. Начислили в результате 1% стандартных бонусов (а ведь даже просто расплатившись приложением на кассе получил бы 1,5%).

Сейчас делал ещё один заказ, а тут уже как в "Альфа-банке", раз 7 поймал "Что-то пошло не так", то на сайте, то в мобильном приложении при подтверждении платежа. Подтвердил с 3-го раза через СМС, но чувствую, что на кассе опять будет "сюрприз".



Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.