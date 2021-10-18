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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:58

Re: Банк Власний Рахунок

  cohan написав:только с отрицательной ставкой


Вынимать меньше, чем засунул - такое удовольствие приемлемо только для немного иного вида деятельности.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42

Re: Банк Власний Рахунок

  euroua написав:минусуется ли налог еще

минусуется. чистыми ставка кешбека - 0.805%.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33

Вот бы сюда официального представителя банка, что бы дал ответ на простой ответ, когда в мобыльном приложении банка для старых клиентов можно будеть привязать или активировать пластик, который продается на кассах в Сильпо?
или:
Зачем продавать пластиковый карточки если ими нельзя пользоваться в мобильном приложении?
joik
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:45

  joik написав:Зачем продавать пластиковый карточки если ими нельзя пользоваться в мобильном приложении?

Видимо, для новых клиентов. Вопрос только в том, что кто-то должен предупреждать о том, что для действующих клиентов этот пластик совершенно непригоден, и, по-хорошему, должен быть возвращен в магазин как товар, не выполняющий свои функции. Или этой картой как-то можно воспользоваться без привязки к приложению?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:27

А у кого какой опыт заказа в Сильпо через интернет (и получения бонуса за это)? У меня всё время какую-то из составляющих недоначисляют, а последний раз я вообще пришёл получать, а оно требует оплату картой через терминал (ну или наличкой), а через интернет, как полагается, списывать оплату не хочет. Ну я подумал, что повышенные бонусы вряд-ли будут с таким раскладом, и заплатил моней, с 2% на продукты. Начислили в результате 1% стандартных бонусов (а ведь даже просто расплатившись приложением на кассе получил бы 1,5%).
Сейчас делал ещё один заказ, а тут уже как в "Альфа-банке", раз 7 поймал "Что-то пошло не так", то на сайте, то в мобильном приложении при подтверждении платежа. Подтвердил с 3-го раза через СМС, но чувствую, что на кассе опять будет "сюрприз".

Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:20

  M-Audio написав:А у кого какой опыт заказа в Сильпо через интернет (и получения бонуса за это)? У меня всё время какую-то из составляющих недоначисляют, а последний раз я вообще пришёл получать, а оно требует оплату картой через терминал (ну или наличкой), а через интернет, как полагается, списывать оплату не хочет. Ну я подумал, что повышенные бонусы вряд-ли будут с таким раскладом, и заплатил моней, с 2% на продукты. Начислили в результате 1% стандартных бонусов (а ведь даже просто расплатившись приложением на кассе получил бы 1,5%).
Сейчас делал ещё один заказ, а тут уже как в "Альфа-банке", раз 7 поймал "Что-то пошло не так", то на сайте, то в мобильном приложении при подтверждении платежа. Подтвердил с 3-го раза через СМС, но чувствую, что на кассе опять будет "сюрприз".

Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.

Писать надо не в сильпо а в поддержку бобра. У меня в паре спорных ситуациях когда по сути был не прав я ибо не выполнил условия, но частично бобер с сильпо ибо условия были прописаны не четко - мне доначислили баллы. Ну а по поводу собственного опыта... У сильпа бывают затыки когда не работает то оплата через приложение, то оплата картами, то ещё что-то. Один раз я приехал за заказом а они мне "у нас вообще ничего не работает не можем принять никак оплату даже налом, заедьте позже". А через 15 минут "приезжайте все работает". Другой раз я протупил - на карте не хватило денег и хотя я после отлупа долил на карту - второй раз они уже не могут инициировать оплату - пришлось платить просто б5 - и да в таких случаях начисляется только 1% по сильпо, добавки 0.5% ща аппку нету. Но принципе в остальных 7-8 случаях когда я делал заказ с самовывовозом все проходило норм и начислялся повышенный процент. Только меня сбивало с толку что начисление 1% было видно в аппке сильпа а остальное - в аппке бобра
Flamingo
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