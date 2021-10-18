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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:58
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:33
Вот бы сюда официального представителя банка, что бы дал ответ на простой ответ, когда в мобыльном приложении банка для старых клиентов можно будеть привязать или активировать пластик, который продается на кассах в Сильпо?
или:
Зачем продавать пластиковый карточки если ими нельзя пользоваться в мобильном приложении?
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:45
Видимо, для новых клиентов. Вопрос только в том, что кто-то должен предупреждать о том, что для действующих клиентов этот пластик совершенно непригоден, и, по-хорошему, должен быть возвращен в магазин как товар, не выполняющий свои функции. Или этой картой как-то можно воспользоваться без привязки к приложению?
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:27
А у кого какой опыт заказа в Сильпо через интернет (и получения бонуса за это)? У меня всё время какую-то из составляющих недоначисляют, а последний раз я вообще пришёл получать, а оно требует оплату картой через терминал (ну или наличкой), а через интернет, как полагается, списывать оплату не хочет. Ну я подумал, что повышенные бонусы вряд-ли будут с таким раскладом, и заплатил моней, с 2% на продукты. Начислили в результате 1% стандартных бонусов (а ведь даже просто расплатившись приложением на кассе получил бы 1,5%).
Сейчас делал ещё один заказ, а тут уже как в "Альфа-банке", раз 7 поймал "Что-то пошло не так", то на сайте, то в мобильном приложении при подтверждении платежа. Подтвердил с 3-го раза через СМС, но чувствую, что на кассе опять будет "сюрприз".
Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:20
Писать надо не в сильпо а в поддержку бобра. У меня в паре спорных ситуациях когда по сути был не прав я ибо не выполнил условия, но частично бобер с сильпо ибо условия были прописаны не четко - мне доначислили баллы. Ну а по поводу собственного опыта... У сильпа бывают затыки когда не работает то оплата через приложение, то оплата картами, то ещё что-то. Один раз я приехал за заказом а они мне "у нас вообще ничего не работает не можем принять никак оплату даже налом, заедьте позже". А через 15 минут "приезжайте все работает". Другой раз я протупил - на карте не хватило денег и хотя я после отлупа долил на карту - второй раз они уже не могут инициировать оплату - пришлось платить просто б5 - и да в таких случаях начисляется только 1% по сильпо, добавки 0.5% ща аппку нету. Но принципе в остальных 7-8 случаях когда я делал заказ с самовывовозом все проходило норм и начислялся повышенный процент. Только меня сбивало с толку что начисление 1% было видно в аппке сильпа а остальное - в аппке бобра
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:30
Так причем тут бобер, если программа на кассе сильпы про него вообще не помнит, а требует оплатить наличкой? Хотя написать-то, конечно, никто не запрещает, пусть разбираются. Посмотрим, что завтра мне выдадут.
Додано: Пон 18 жов, 2021 21:41
ИМХО бобер с сильпой близнецы-братья. Особенно в вопросах начисления бонусов. Так им и написать что условиями карты БВР предусмотрено начисление повышенных баллов при оплате онлайн инет заказа. Но хотя я предварительно и авторизировал карту для инет оплаты, на кассе выдачи мне предложили оплатить картой - считаю что в неспособности сильпо принять онлайн платеж моей вины нет - поэтому прошу принять и рассмотреть заявку на доначисление мне баллов по такой-то покупке
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