Пытаюсь тянуть на карту (кредитку)но почему-то выбрасывает с приложения.
Если отправлю с Моно, можно будет сразу оплачивать за услуги в интернете, чтобы на овер не попасть??
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:47
Re: Банк Власний Рахунок
Пытаюсь тянуть на карту (кредитку)но почему-то выбрасывает с приложения.
Если отправлю с Моно, можно будет сразу оплачивать за услуги в интернете, чтобы на овер не попасть??
Востаннє редагувалось wilomik в Вів 19 жов, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49
При интернет-заказе с оплатой в магазине есть один момент, который не все кассиры Сильпо знают,а именно: для того, чтобы появилась возможность оплаты на кассе додатком обязательно нужно просканировать на кассе QR-код из додатка. Кассир может говорить, что по номеру интернет-заказа вас уже отображает в системе и нет необходимости считывать QR-код, но реалии таковы, что возможность оплатить додатком на кассе появится только после сканирования QR-кода.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:55
Тоже на днях поймал этот глюк, думал это эксклюзивно у меня такое. Скинул с другого банка и оплатил норм. Покупка тоже списывается не сразу, так что 99,99% что овера не будет
Каждую пропозицию можно включать-выключать в приложении, чтоб сработал свой набор
|