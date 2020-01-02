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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:47

Re: Банк Власний Рахунок

Пытаюсь тянуть на карту (кредитку)но почему-то выбрасывает с приложения.
Если отправлю с Моно, можно будет сразу оплачивать за услуги в интернете, чтобы на овер не попасть??
Востаннє редагувалось wilomik в Вів 19 жов, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
wilomik
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.

Писать надо не в сильпо а в поддержку бобра.
Так причем тут бобер, если программа на кассе сильпы про него вообще не помнит, а требует оплатить наличкой? Хотя написать-то, конечно, никто не запрещает, пусть разбираются. Посмотрим, что завтра мне выдадут.

При интернет-заказе с оплатой в магазине есть один момент, который не все кассиры Сильпо знают,а именно: для того, чтобы появилась возможность оплаты на кассе додатком обязательно нужно просканировать на кассе QR-код из додатка. Кассир может говорить, что по номеру интернет-заказа вас уже отображает в системе и нет необходимости считывать QR-код, но реалии таковы, что возможность оплатить додатком на кассе появится только после сканирования QR-кода.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:55

  wilomik написав:Пытаюсь тянуть на карту (кредитку)но почему-то выбрасывает с приложения.
Если отправлю с Моно, можно будет сразу оплачивать за услуги в интернете, чтобы на овер не попасть??

Тоже на днях поймал этот глюк, думал это эксклюзивно у меня такое. Скинул с другого банка и оплатил норм. Покупка тоже списывается не сразу, так что 99,99% что овера не будет

  kreuz написав:А ось ці пропозиції на все підряд (наприклад +670 балів за покупку на 330 грн) конфліктують із подібними (х3 чи там х5 балів за покупку на суму від чи до якоїсь), тому спрацьовує якась одна з них, не завжди найвигідніша. Через що іноді й звертаюся до підтримки.

Каждую пропозицию можно включать-выключать в приложении, чтоб сработал свой набор
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