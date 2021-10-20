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Банк Власний Рахунок
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:47
Пытаюсь тянуть на карту (кредитку)но почему-то выбрасывает с приложения.
Если отправлю с Моно, можно будет сразу оплачивать за услуги в интернете, чтобы на овер не попасть??
Востаннє редагувалось wilomik
в Вів 19 жов, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49
M-Audio написав: Flamingo написав: M-Audio написав:
Кстати, насчёт неожиданного требования оплатить заказ на месте вместо интернета, я даже не поленился и отправил письмо в Сильпо. Ноль реакции.
Писать надо не в сильпо а в поддержку бобра.
Так причем тут бобер, если программа на кассе сильпы про него вообще не помнит, а требует оплатить наличкой? Хотя написать-то, конечно, никто не запрещает, пусть разбираются. Посмотрим, что завтра мне выдадут.
При интернет-заказе с оплатой в магазине есть один момент, который не все кассиры Сильпо знают,а именно: для того, чтобы появилась возможность оплаты на кассе додатком обязательно нужно просканировать на кассе QR-код из додатка. Кассир может говорить, что по номеру интернет-заказа вас уже отображает в системе и нет необходимости считывать QR-код, но реалии таковы, что возможность оплатить додатком на кассе появится только после сканирования QR-кода.
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velvet
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:55
wilomik написав:
Пытаюсь тянуть на карту (кредитку)но почему-то выбрасывает с приложения.
Если отправлю с Моно, можно будет сразу оплачивать за услуги в интернете, чтобы на овер не попасть??
Тоже на днях поймал этот глюк, думал это эксклюзивно у меня такое. Скинул с другого банка и оплатил норм. Покупка тоже списывается не сразу, так что 99,99% что овера не будет
kreuz написав:
А ось ці пропозиції на все підряд (наприклад +670 балів за покупку на 330 грн) конфліктують із подібними (х3 чи там х5 балів за покупку на суму від чи до якоїсь), тому спрацьовує якась одна з них, не завжди найвигідніша. Через що іноді й звертаюся до підтримки.
Каждую пропозицию можно включать-выключать в приложении, чтоб сработал свой набор
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:57
velvet написав:
При интернет-заказе с оплатой в магазине есть один момент, который не все кассиры Сильпо знают,а именно: для того, чтобы появилась возможность оплаты на кассе додатком обязательно нужно просканировать на кассе QR-код из додатка. Кассир может говорить, что по номеру интернет-заказа вас уже отображает в системе и нет необходимости считывать QR-код, но реалии таковы, что возможность оплатить додатком на кассе появится только после сканирования QR-кода.
Тільки ж пам'ятайте, що оплата на касі QR-кодом з картки БВР позбавить Вас +4%, але додасть +0.5% за оплату додатком, тому це доцільно лише іншими картками з КБ від 3.5% чистими.
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kreuz
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:03
Вкладчик1234 написав: kreuz написав:
А ось ці пропозиції на все підряд (наприклад +670 балів за покупку на 330 грн) конфліктують із подібними (х3 чи там х5 балів за покупку на суму від чи до якоїсь), тому спрацьовує якась одна з них, не завжди найвигідніша. Через що іноді й звертаюся до підтримки.
Каждую пропозицию можно включать-выключать в приложении, чтоб сработал свой набор
Насправді не кожну, бо є завжди увімкнені. Втім, я все одно мав на увазі ті, що увімкнені одночасно, бо тільки вони й конкурують одна з одною.
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kreuz
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:45
kreuz написав: velvet написав:
При интернет-заказе с оплатой в магазине есть один момент, который не все кассиры Сильпо знают,а именно: для того, чтобы появилась возможность оплаты на кассе додатком обязательно нужно просканировать на кассе QR-код из додатка. Кассир может говорить, что по номеру интернет-заказа вас уже отображает в системе и нет необходимости считывать QR-код, но реалии таковы, что возможность оплатить додатком на кассе появится только после сканирования QR-кода.
Тільки ж пам'ятайте, що оплата на касі QR-кодом з картки БВР позбавить Вас +4%, але додасть +0.5% за оплату додатком, тому це доцільно лише іншими картками з КБ від 3.5% чистими.
Лучше всего ньюкардом
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velvet
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Додано: Сер 20 жов, 2021 20:27
velvet написав:
Лучше всего ньюкардом
Не удается последнее время ньюкарду подружить с сильпом. Она просто выгребается ещё до похода в магазин...
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M-Audio
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:55
M-Audio написав: velvet написав:
Лучше всего ньюкардом
Не удается последнее время ньюкарду подружить с сильпом. Она просто выгребается ещё до похода в магазин...
На родственников можете открыть ещё.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:43
Кто-нибудь пробовал получить здесь выписку в пдф формате с печатью банка? Четвертый день кормят обещаниями, хотя обещали в течение двух дней скинуть.
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vovareuckij
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