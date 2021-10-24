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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:37
Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
У меня такое бывало, когда интернет плохой, или перескакивало с wi-fi на мобильный интернет (или наоборот): в таком случае IP меняется, и видимо БВР это считает опасным (что правильно)
Например когда в магазине - то бывает перескакивает между wi-fi и 4G и может разлогинивать
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