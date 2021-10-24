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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Банк Власний Рахунок 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:37

Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46

  klug написав:Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.

У меня такое бывало, когда интернет плохой, или перескакивало с wi-fi на мобильный интернет (или наоборот): в таком случае IP меняется, и видимо БВР это считает опасным (что правильно)
Например когда в магазине - то бывает перескакивает между wi-fi и 4G и может разлогинивать
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