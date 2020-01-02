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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:37
Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.
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klug
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
klug написав:
Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.
У меня такое бывало, когда интернет плохой, или перескакивало с wi-fi на мобильный интернет
(или наоборот): в таком случае IP меняется, и видимо БВР это считает опасным (что правильно)
Например когда в магазине - то бывает перескакивает между wi-fi и 4G и может разлогинивать
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Додано: Чет 28 жов, 2021 12:31
Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?
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anikola13
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Додано: Чет 28 жов, 2021 12:57
anikola13 написав:
Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?
Минулого місяця 30/09 СЕПом гасився, все було добре.
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kreuz
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:19
kreuz написав: anikola13 написав:
Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?
Минулого місяця 30/09 СЕПом гасився, все було добре.
Спасибо, а если р2р, то лучше завтра или в воскресенье можно через их приложение?
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anikola13
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Чет 28 жов, 2021 14:21
joik
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