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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:37

Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46

  klug написав:Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.

У меня такое бывало, когда интернет плохой, или перескакивало с wi-fi на мобильный интернет (или наоборот): в таком случае IP меняется, и видимо БВР это считает опасным (что правильно)
Например когда в магазине - то бывает перескакивает между wi-fi и 4G и может разлогинивать
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:31

Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:57

  anikola13 написав:Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?

Минулого місяця 30/09 СЕПом гасився, все було добре.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:19

  kreuz написав:
  anikola13 написав:Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?

Минулого місяця 30/09 СЕПом гасився, все було добре.

Спасибо, а если р2р, то лучше завтра или в воскресенье можно через их приложение?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:59

  anikola13 написав:
  kreuz написав:
  anikola13 написав:Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?

Минулого місяця 30/09 СЕПом гасився, все було добре.

Спасибо, а если р2р, то лучше завтра или в воскресенье можно через их приложение?

Для спасибі тисніть плюсик. А стосовно р2р я не перевіряв, тому хоч цей метод виглядає як можливий, рекомендувати його наразі НЕ можу. Тож, якщо Ваша сума невелика, можете загаситися по р2р, а потім розповісте, як пройшло )) В будь-якому разі, це Ваша особиста відповідальність. Успіхів.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:11

Re: Банк Власний Рахунок

до пяти вечера надо загасить, можно и р2р
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:16

Проверено.
1. р2р через приложение и пополнение со сторонних сервисов до 17.00 проводятся по счету днем пополнения (даже в выходные)
2. СЭП работает только в рабочие дни.
anikola13
 
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