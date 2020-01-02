|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:37
Мені на тому тижні приходив якийсь дивний пуш від БВР, де щось було про сесію. Я машинально на нього тицьнув: виринув застосунок і запросив відбиток. У застосунок я зайшов, але сам текст пуша та й взагалі їх історію я так і не знайшов.
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
У меня такое бывало, когда интернет плохой, или перескакивало с wi-fi на мобильный интернет (или наоборот): в таком случае IP меняется, и видимо БВР это считает опасным (что правильно)
Например когда в магазине - то бывает перескакивает между wi-fi и 4G и может разлогинивать
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:31
Завтра последний рабочий день. Какой алгоритм гашения завтра карты, чтобы деньги прошли по счету и остаться в льготном периоде?
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:57
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:19
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:59
Для спасибі тисніть плюсик. А стосовно р2р я не перевіряв, тому хоч цей метод виглядає як можливий, рекомендувати його наразі НЕ можу. Тож, якщо Ваша сума невелика, можете загаситися по р2р, а потім розповісте, як пройшло )) В будь-якому разі, це Ваша особиста відповідальність. Успіхів.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:11
Re: Банк Власний Рахунок
до пяти вечера надо загасить, можно и р2р
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:16
Проверено.
1. р2р через приложение и пополнение со сторонних сервисов до 17.00 проводятся по счету днем пополнения (даже в выходные)
2. СЭП работает только в рабочие дни.
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:59
Re: Банк Власний Рахунок
В приложении БВР есть раздел аналитики по тратам за месяц. За октябрь количество баллов не пропорционально начисленным бонусным гривням 1000:10. За вчера начисление также кривое. Ранее не обращал на это внимание,сейчас в чате составили запрос.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:56
Re: Банк Власний Рахунок
Нові пропозиції прибігли
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Google Feedfetcher і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|