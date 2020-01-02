У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:08
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