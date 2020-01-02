|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:08
chipmunk написав:
Нові пропозиції прибігли
У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
-
AZP
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 01.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:55
AZP написав: chipmunk написав:
Нові пропозиції прибігли
У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
мне тоже такие по двум аккам. неплохо
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2420
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:50
novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9826
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|100003
|12971160
|
|
|2540
|22223
|
|
|49991
|6882517
|
|