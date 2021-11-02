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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:08

  chipmunk написав:Нові пропозиції прибігли

У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
AZP
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:55

  AZP написав:
  chipmunk написав:Нові пропозиції прибігли

У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5

мне тоже такие по двум аккам. неплохо
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.03.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:50

novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного :?
Vorlon
 
Повідомлень: 9827
З нами з: 14.06.13
Подякував: 469 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 06:35

  Vorlon написав:novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного :?

Вы слишком строги. Интересно, как я понимаю, для тех, у кого в хозяйстве нет ни Б5, ни Пудры, ни Алыных кредиток. Если сравнивать с предложениями от одного Моно, наверно, интересно.
Искатель
 
Повідомлень: 5062
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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