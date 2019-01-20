RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:08

  chipmunk написав:Нові пропозиції прибігли

У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
AZP
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:55

  AZP написав:
  chipmunk написав:Нові пропозиції прибігли

У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5

мне тоже такие по двум аккам. неплохо
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.03.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:50

novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного :?
Vorlon
 
Повідомлень: 9828
З нами з: 14.06.13
Подякував: 469 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 06:35

  Vorlon написав:novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного :?

Вы слишком строги. Интересно, как я понимаю, для тех, у кого в хозяйстве нет ни Б5, ни Пудры, ни Алыных кредиток. Если сравнивать с предложениями от одного Моно, наверно, интересно.
Искатель
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:51

  Искатель написав:
  Vorlon написав:novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного :?

Вы слишком строги. Интересно, как я понимаю, для тех, у кого в хозяйстве нет ни Б5, ни Пудры, ни Алыных кредиток. Если сравнивать с предложениями от одного Моно, наверно, интересно.


трудно представить когда БВР есть а Аллыных кредиток нет
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:35

  cohan написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного :?

Вы слишком строги. Интересно, как я понимаю, для тех, у кого в хозяйстве нет ни Б5, ни Пудры, ни Алыных кредиток. Если сравнивать с предложениями от одного Моно, наверно, интересно.


трудно представить когда БВР есть а Аллыных кредиток нет

Легко. После очередных закидонов кто-то пошёл и позакрывал все карты Альфы к той самой бабушке.

А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.
M-Audio
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 23.03.11
Подякував: 447 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, liliya_logical, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1943, 1944, 1945
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19443 3091287
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 18:06
chipmunk
Банк Восток 1 ... 76, 77, 78
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
778 596470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 18:04
Boo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4999, 5000, 5001
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50002 6886039
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 17:59
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.