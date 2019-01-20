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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:08
chipmunk написав:
Нові пропозиції прибігли
У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
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AZP
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Додано: Вів 02 лис, 2021 19:55
AZP написав: chipmunk написав:
Нові пропозиції прибігли
У меня товары и услуги для животных х2, техниках2, пекарни и кондитерские х3, медицинские услуги и лаборатории х3, кафе и рестораны х3, общественный транспорт х5
мне тоже такие по двум аккам. неплохо
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novichok
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:50
novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного
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Vorlon
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Додано: Сер 03 лис, 2021 06:35
Vorlon написав:novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного
Вы слишком строги. Интересно, как я понимаю, для тех, у кого в хозяйстве нет ни Б5, ни Пудры, ни Алыных кредиток. Если сравнивать с предложениями от одного Моно, наверно, интересно.
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Искатель
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:35
cohan написав: Искатель написав: Vorlon написав:novichok
В упор не вижу - что в таком предложении интересного
Вы слишком строги. Интересно, как я понимаю, для тех, у кого в хозяйстве нет ни Б5, ни Пудры, ни Алыных кредиток. Если сравнивать с предложениями от одного Моно, наверно, интересно.
трудно представить когда БВР есть а Аллыных кредиток нет
Легко. После очередных закидонов кто-то пошёл и позакрывал все карты Альфы к той самой бабушке.
А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40
А громадский транспорт 5х чистыми это же песня. Кто дает больше за кредитные?
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novichok
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:49
cohan написав:
трудно представить когда БВР есть а Аллыных кредиток нет
А тут і фантазії особливої не потрібно - москалів не мав і мати з ними справи не планую.
novichok написав:
А громадский транспорт 5х чистыми это же песня. Кто дает больше за кредитные?
Мені ці категорію не запропонували. З іншого боку, місцева транспортна картка вигідніша за кишмиш від БВР, а поповнюється з МСС "освіта", тому вона б мені і не зіграла, навіть якби дали. У Києві, вищезгадані москалі, дають -50% на метро, що важко побити.
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