RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:21

  M-Audio написав:А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.


Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?
Искатель
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
4
7
1
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Hemi, ingtrans, Intento, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1943, 1944, 1945
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19449 3092474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 01:14
WachtAmRhein
Банк Восток 1 ... 76, 77, 78
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
779 596727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 21:52
klug
Альфа-Банк 1 ... 10002, 10003, 10004
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100035 12982165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 21:16
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (129)
04.11.2021 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.